Demirtaş istifa edecek mi?

Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP'li Milletvekilleri ile ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"İSPATLARSANIZ İSTİFA EDECEĞİM"
Onlarca ispatı olmasına rağmen belediyelerinin terörle ilişkili olmadığını iddia eden Demirtaş, "Biz bu tür şeyleri hoş görecek bir parti değiliz. Belediye başkanlarımız başta Kışanak ve Anlı olmak üzere her dönem siyasette barış için çaba sarf ettiler. Belediyenin imkanlarını barış olsun diye seferber ettiler. Kimse belediyelerimizi teröre destek verdi diye suçlayamaz. Bakın iddia ediyorum ispat edebiliyorsanız belediyenin bir tek kuruşunun dağa, bayıra, PKK'ye gittiğini ispatlayabiliyorsanız, ispatlayın değil Kışanak veya Anlı biz de istifa edeceğiz. Bir tek kalem ispatlayın görelim." dedi.
İşte HDP'nin terör örgütü PKK ile olan ortak bağını ispatlayan sadece bir kaç haber:
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ispata gerek yokki belediyelerin pkk nın taşeronu olduğu açık hendekler nasıl kazıldı araçlar kimin paralar kimin maaşlar kime gidiyor bunlar hep biliniyor dalga geçiyor pislik demirtaş
pis yalancı birde utanmadan ispatlayın diyor ,dağ taş senin pkk yı desteklediğini biliyor ,
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