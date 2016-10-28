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Bomba eğitimi alan 'li Malatya'da yakalandı

Suriye'de kampında bomba eğitimi aldığı öğrenilen 1 kişi, Malatya'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bomba eğitimi alan DAEŞli Malatyada yakalandı
Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü kampında bomba eğitimi aldığı öğrenilen A.G. isimli örgüt üyesinin kısa bir süre önce Malatya'ya geldiği tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstihbarat ekipleri tarafından yakın takibe alınan A.G, polisin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, terör örgütü üyesi A.G.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.G., geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 21:36
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