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Beşi bir yerdeler!

Beşi bir yerdeler!
Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde besicilik yapan 33 yaşındaki Serkan Kapa'nın geçen yıl satın aldığı koyun beşiz doğurdu. Merinos kırması koyunun genelde 2 yavru doğurduğunu belirten Kapa, "25 yıldır bu işle uğraşıyorum. İlk defa besicilik hayatımda beşiz yavru doğurdu. Beklemediğimiz bir doğum oldu. Şaşkınlık içerisindeyim. Çok memnunum, çok mutluyum. Beşiz olan koyunlarım 2 yaşındaki kızım Duru ile birlikte büyüyecek. Kızım da onları çok sevdi. Görmeye gelenler iki günlük kuzularımla hatıra fotoğrafı çektiriyor. 120 koyunum oldu" diye konuştu.
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