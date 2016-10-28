Beşi bir yerdeler!

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde besicilik yapan 33 yaşındaki Serkan Kapa'nın geçen yıl satın aldığı koyun beşiz doğurdu. Merinos kırması koyunun genelde 2 yavru doğurduğunu belirten Kapa, "25 yıldır bu işleuğraşıyorum. İlk defa besicilikhayatımda beşiz yavrudoğurdu. Beklemediğimizbir doğum oldu. Şaşkınlıkiçerisindeyim. Çok memnunum,çok mutluyum. Beşiz olan koyunlarım 2 yaşındaki kızım Duru ile birlikte büyüyecek. Kızım da onları çok sevdi. Görmeye gelenler iki günlük kuzularımla hatıra fotoğrafı çektiriyor. 120 koyunum oldu" diye konuştu.
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