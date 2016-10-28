Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu çok önemli bir ihbar ve iddiada bulunuyor. Kendisinden beklenen belgeleri versin, biz de gereğini yapalım. Bizim görevimiz ayıklamak değil, derleyip, toparlayıp adalete teslim etmek. Böyle bir şey bilip de bilgilendirmiyorsa, görevini yapmıyor demektir. Bütün bildiklerini bizimle paylaşması gerekiyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GARNİZON UYGULAMASI

Jandarma, İçişlerine bağlandıktan sonra illerde protokolde değişiklik meydana geldi. O değişiklik doğrultusunda uygulamaya açıklık getirildi. Sadece Jandarma'nın bulunduğu illerde çelenk koyma işi valiler, belediye başkanı ve ilçelerde de kaymakam ve belediye başkanı şeklinde olacak. Silahlı kuvvetlerin de bir yeri varsa, o zaman o komutan da çelenk koyabilecek. Onun çelenk koymasına gerek yok.



KILIÇDAROĞLU'NUN BYLOCK İDDİASI

Kılıçdaroğlu çok önemli bir ihbar ve iddiada bulunuyor. Kendisinden beklenen belgeleri versin, biz de gereğini yapalım. Bizim görevimiz ayıklamak değil, derleyip, toparlayıp adalete teslim etmek. Böyle bir şey bilip de bilgilendirmiyorsa, görevini yapmıyor demektir. Bütün bildiklerini bizimle paylaşması gerekiyor. Zaman zaman görüşüyoruz bazı tespitleri, talepleri oluyor, gereğini yapıyoruz. Erken seçim akla ziyan bir iştir. Doğru olan onları adalete teslim etmektir. Seçim kolay iş değil, bir yıl kaybıdır. Milletin işi gücü yok da bizi mi seçecek? FETÖ'cüleri temizlemek için seçim akla ziyan bir iş.

RAKKA OPERASYONU

Rakka meselesi bizim meselemiz değil. Biz memleketimizde vatandaşımızın güvenliğin, huzurunu sağlamak için elbirliğiyle çalışıyoruz. ABD ve diğer koalisyon güçleri Türkiye de dahil, bir DEAŞ'la mücadele söz konusu. Fırat Kalkanı'nın amacı da budur. ABD, DEAŞ'la mücadelede Münbiç'ten sonra ikinci odak noktası olarak Rakka'yı görüyor. Mücadele için bizimle karşılıklı görüşüyorlar. Bizim açık ve net bir duruşumuz var. Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı sizinle olabiliriz ama terörist grup tanımladığımız PYG/YPG gibi unsurlar yer alırsa biz yokuz. Terör örgütüyle başka bir terör örgütüyle mücadele hukuk devletine yakışmaz.

KIŞANAK'IN GÖZALTINA ALINMASI

Gözaltı süreci sona ermeden atama yapmak söz konusu değil. Savcılık ya bırakacak, ya da mahkemeye sevk edecek. Süreç nasıl tamamlanırsa ona göre hareket etmek lazım. Bu geçiş süreci içinde valilik şehrin acil hihtiyaçları için herkesi devreye sokabilir.