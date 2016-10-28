Bakan Soylu'dan net tavır!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin farklı güvenlik konsepti içerisinde önümüzdeki dönem içerisinde çok önemli adımlar atacağını belirterek, "FETÖ, PKK, DEAŞ operasyonları büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bu konularda az konuşur çok iş yapıyoruz. Yine az konuşacağız çok iş yapacağız" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Aralık ayında boğazın altından bir geçişi daha sağlayacak Avrasya Tüneli'nin açılacağını dile getirerek, "Etraftaki coğrafyaya dünyaya ölçekle Türkiye örnek bir ülkedir. Bakın dün CEO'larla birlikte olan bir Türkiye, ondan önceki hafta dünyanın bütün hukuk adamlarıyla bir araya gelen bir Türkiye, ondan önce enerji kongresi yapan ve uluslararası ölçekte en önemli kongrelerden birinin altına imza atan bir Türkiye ve bunu sağlarken de büyük projelerden hiçbir şekilde vazgeçmeyen bir Türkiye bunu devam ettiren Türkiye. Aralık ayında inşallah yine boğazın altından bir geçişi daha sağlayacak Avrasya Tüneli açılacaktır. Yine Aralık ayında Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızla Trabzon'da Aralık'ın hemen yarısında Akyazı stadı ve birçok eser hizmetle buluşacak. Hem ulusal ölçekte hem de şehir ölçeğinde yolculuğuna devam eden bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

"21. ASIR SİSTEM ASRIDIR"

Türkiye'nin özellikle 21. asra başlarken bürokrasi konusunda çok önemli kararlar aldığını vurgulayan Soylu, "Bürokrasiyi mümkün olduğunca azaltalım. Bu en önemli meselelerden bir tanesidir. Birçok işlerle uğraşırken büyümenin maliyetlerinden bir tanesi de bazen büyürken Türkiye özellikle 21. asra başlarken bürokrasi konusunda çok önemli kararlar aldı. Pratik olmak gerekir. Vatandaşın arzusuna isteğine uygun bir pratiklik. Devlet hayatında en önemli kural şudur. Vatandaş onlarca yıl dile getirdikten sonra yapmanın hiçbir ehemmiyeti olmuyor. Vatandaşın önünden gitmek gerekir. O zaman vatandaş devlet çok daha önemli bir hale geliyor. Sürekli itiraz edilen, sürekli bir şekilde bu konuda eleştirilen bir tutum ortaya konuşuyor. Oysa bizim yapmamız gereken gerek kurallarımızla, gerek kanunlarımızla, gerek eylemlerimizle birlikte mümkün olduğunca vatandaşın beklentisinin önünde bir vizyon ortaya koyabilmektir. Çok önemli bir kış dönemine giriyoruz. Kış dönemleri bir taraftan yatırımların devam ettiği dönemler olduğu kadar bir taraftan da bahara hazırlık dönemleridir. Bunu önemsiyoruz. 21. asır sistem asrıdır. Sistemini kuran kendi ile rekabet içerisinde olanların önünde olur. 21. asır söz asrı değildir. Her şeyin çok daha rahat bir şekilde takip edilebildiği ve yapılanla yapılmayanın ayrıştırılabildiği herkesin kanaat notu ortaya koymakta mahir olabildiği bir asırdır. Gerek iletişimin getirdiği imkanlar ve fırsatlardır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE FARKLI GÜVENLİK KONSEPTİ İÇERİSİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAK"

FETÖ, PKK, DEAŞ operasyonlarında mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Soylu, "Bir endişeniz olmasın. Türkiye'de gerek terörle mücadele FETÖ, PKK, DEAŞ büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bu konularda az konuşur çok iş yapıyoruz. Yine az konuşacağız çok iş yapacağız. Farklı bir güvenlik konsepti içerisinde olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimize duyurdu. Bu farklı güvenlik konsepti içerisinde Sayın Başbakanımız da duyurdu. Türkiye bu farklı güvenlik konsepti içerisinde önümüzdeki dönem içerisinde çok önemli adımlar atacaktır. Epey bir önemli adım atılarak geldi, şimdi işin başka bir merhalesindeyiz inşallah bu merhaleden de alnımız ak çıkacağız ve milletimize mahcup olmayacağız. Biz burada rahat otururken hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırlarımızın dışında hem jandarma, emniyet birimlerimiz, polisimiz aynı zamanda korucularımızla sınırlarımızın içerisinde büyük bir mücadele veriliyor. Hiç kimse gözünü budaktan sakınmıyor. Şehit olmayı kendine en önemli onur timsali olarak görüyor. Bu büyük adanmışlık bu ülkede huzurumuzun ve geleceğimizin teminatıdır. Herkes kendi işini en iyi şekilde yapacak. Bu dönemi iyi geçirdiğimiz andan itibaren bu dönemin fırsatını iyi yönettiğimiz andan itibaren bilmenizi sterim ki gelecek nesiller şu dönemdeki insanların ortaya koymuş oldukları iradeye kararlılığa hizmet aşkına dua edeceklerdir. Bizim de beklediğimiz budur başka bir şey değildir. Allah'a şükürler olsun ayağımızı çelmelemeye çalışıyorlar çalıştıkça kuvvetlenen bir Türkiye var. Bu çok önemli bir şeydir. Her çelmeden güçlü çıkan bir Türkiye var. Bu önemli bir şeydir. Bu sürece devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin üzerinde oyun kurmaya çalışanların olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu, "Kurulan oyunlara tabi olan bir Türkiye değil, oyun kurmaya çalışanların da hep hesap etmek durumunda olduğu bir Türkiye tablosunu hele şu son bir yıl içerisinde iki yıl içerisinde çok net bir şekilde hep beraber görüyoruz. Bu milletimizin ortaya koyduğu öz güvendir. Bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlı tutumuyla Türkiye'nin rotasında ilerlediğinin en önemli delilidir. 29 Ekim'i ülkemiz nezdinde milletimizin nezdinde tekrar tebrik ediyoruz."