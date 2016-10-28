  1. Pakistan'dan Türkiye ve Katar'a ortaklık çağrısı
  2. Rio’dan gelin

yüzünden kör oluyordu

Armut yüzünden kör oluyordu
İzmir'de yaşayan 78 yaşındaki Güldane Argun, evinin bahçesindeki ağaçtan armut toplamak istedi. Bu sırada sol gözüne armut düşen yaşlı kadın, görme kaybı yaşadı. Özel bir hastanede yapılan ameliyat sonrasında gözü açıldı. 15 torun sahibi olan Güldane nine yaşdıklarını şöyle anlattı: "Önceden katarakt ameliyatı olmuştum. yüzünden travma geçirmişim. Çok şükür gözüm açıldı."
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar