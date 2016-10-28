Arkadaşları Hande’yi uğurladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 16 yaşındaki Heydar Aliyev Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hande Can, önceki gün beden dersi sonrası bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiğibelirlenen genç kız tüm müdahalelererağmen hayatını kaybetti. Hande'nin aniölümüyle ailesi sinir krizleri geçirirken,arkadaşları ve öğretmenleri de yasa boğuldu. Dün toprağa verilen genç kız için okulunda da hüzünlü bir tören düzenlendi. Törene katılan öğrenciler, öğretmenler ve veliler gözyaşlarına boğuldu. Makine Teknoloji alanı 11 C sınıfında okuyan Hande Can'ın sınıfındaki sırası, karanfillerle süslenirken, okulun bir köşesine de yine karanfillerle donatılmış bir fotoğrafı ile anı defteri açıldı. Arkadaşları "Öldüğüne halainanamıyoruz. Daha dün birlikte sınıftaoturuyorduk. Çok iyi bir insandı. Onuhiç unutmayacağız" derken öğretmenleriHande'nin başarılı bir öğrenci olduğunubelirtti. Öte yandan Hande Can'ın atletizmde de önemli derecelerinin olduğu öğrenildi.
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