  1. FETÖ’cü subayların sivil katliam planı
  2. Fetö-16

Arazi olamadı!

’nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ , Akıncı Üssü’nde yakalandı ‘Arazi bakıyorum’ diyerek serbest bırakıldı. Onunla aynı yerde gözaltına alınan Mühendis de ‘arazi yalanına’ sarıldı. Ancak tutuklandı

Arazi olamadı!
Teröristbaşı 'in "Hava Kuvvetleri İmamı" olduğu belirlenen Adil Öksüz, gecesi Akıncı Hava Üssü'nde yakalandı. Öksüz, "Arazi bakıyordum" deyince ilginç bir şekilde serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı olan firari Öksüz, sırra kadem bastı. Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz ile Akıncı Üssü'nde yakalanan elektrikelektronik mühendisi Harun Biniş'in de Öksüz ile aynı ifadeyi verdiği ortaya çıktı.

GİZLİ TANIK İSİM VERDİ
İfadesinde "Akıncı'ya tarla bakmaya gittiğini" söyleyen Biniş, tutuklandı. Telekulak davası şüphelileri arasında bulunan 'in darbe girişimi gecesi üyeleri arasında iletişim ağını sağlayan kişi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. "Kuzgun" adlı gizli tanık, İzmir'de firari Öksüz'le bağlantılı olan kişinin 'Ömer' kod adlı tutuklu Hasan Coşkuner olduğunu açıkladı. Gizli tanık, Coşkuner'in tutuklu kız kardeşi Hülya Coşkuner'le birlikte darbe girişimini planlayan ve icraya koyan diğer sanıklarla evlerinde toplantılar yaptıklarını da aktardı.
Etiketler: , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar