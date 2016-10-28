Arazi olamadı!

FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ Adil Öksüz, Akıncı Üssü’nde yakalandı ‘Arazi bakıyorum’ diyerek serbest bırakıldı. Onunla aynı yerde gözaltına alınan Mühendis Harun Biniş de ‘arazi yalanına’ sarıldı. Ancak tutuklandı
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in "HavaKuvvetleri İmamı" olduğu belirlenen AdilÖksüz, 15 Temmuzdarbe gecesi Akıncı HavaÜssü'nde yakalandı. Öksüz, "Arazi bakıyordum"deyince ilginç bir şekilde serbest kaldı. Hakkındayakalama kararı olan firari Öksüz, sırra kadembastı. Darbe girişiminin kilit ismi Öksüzile Akıncı Üssü'nde yakalanan elektrikelektronikmühendisi Harun Biniş'in deÖksüz ile aynı ifadeyi verdiği ortaya çıktı.
GİZLİ TANIK İSİM VERDİ
İfadesinde "Akıncı'ya tarlabakmaya gittiğini" söyleyen Biniş,tutuklandı. Telekulak davası şüphelileriarasında bulunan Harun Biniş'in darbegirişimi gecesi FETÖ üyeleri arasındailetişim ağını sağlayan kişi olduğuortaya çıktı. Öte yandan İzmir'dehazırlanan FETÖ iddianamesindedikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı."Kuzgun" adlı gizli tanık, İzmir'defirari Öksüz'le bağlantılı olan kişinin'Ömer' kod adlı tutuklu HasanCoşkuner olduğunu açıkladı.Gizli tanık, Coşkuner'in tutuklukız kardeşi Hülya Coşkuner'lebirlikte darbe girişiminiplanlayan ve icraya koyan diğersanıklarla evlerinde toplantılaryaptıklarını daaktardı.
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