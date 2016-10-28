Amerika ve İsrail depremi tetikledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ilginç açıklamalar yaptı. Gölcük depreminiABD ve İsrail'in yaptığı deneylerintetiklediğini söyleyen Gökçek, "Marmara'dayabancı sismik araştırma gemisi, ABD'lilerin,İsraillilerin gemileri dolaşmasın" dedi. Gökçek şöyle devam etti: İstanbul'da olabilecek bir deprem, belli bir takım ülkelerin yapmış olduğu çalışmalar var. Deprem makinaları var,Tesla diyorlar. Fay hattında biriken enerjinintetiklenmesi. Bir gaz birikmesi var, olabilir. Ama var olsa dahi bunun tetiklenmesi söz konusu. Bunun en güzel örneği Gölcük depremi.
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