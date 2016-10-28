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Amerika ve i tetikledi

Amerika ve İsrail depremi tetikledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , ilginç açıklamalar yaptı. Gölcük depremini ABD ve İsrail'in yaptığı deneylerin tetiklediğini söyleyen Gökçek, "Marmara'da yabancı sismik araştırma gemisi, ABD'lilerin, İsraillilerin gemileri dolaşmasın" dedi. Gökçek şöyle devam etti: İstanbul'da olabilecek bir , belli bir takım ülkelerin yapmış olduğu çalışmalar var. Deprem makinaları var, Tesla diyorlar. Fay hattında biriken enerjinin tetiklenmesi. Bir gaz birikmesi var, olabilir. Ama var olsa dahi bunun tetiklenmesi söz konusu. Bunun en güzel örneği Gölcük depremi.
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