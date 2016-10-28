Adana'da önceki gün Mehmet T.'nin kullandığı kamyon, bisiklet süren 13 yaşındaki Recep Arıkça'ya çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet T., Horzum'da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.