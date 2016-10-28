  1. Nalbank!
  2. Dön gel Ümmühan

Acı kayıp

Acı kayıp
Adana'da önceki gün Mehmet T.'nin kullandığı kamyon, bisiklet süren 13 yaşındaki Recep Arıkça'ya çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet T., Horzum'da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar