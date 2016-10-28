ABD Büyükelçiliği Türkiye için yayınladığı garip uyarılara yeni bir tanesini daha ekledi. Büyükelçilik İzmir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının şiddet eylemlerine dönüşebileceği iddiasında bulunarak Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. ABD Büyükelçiliği'den yapılan 'ABD Vatandaşları İçin Güvenlik Mesajı' başlıklı iletide İzmir'de Kordonboyu ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak 29 Ekim etkinlikleri için 'Barışçıl gösterilerin çatışma ve şiddete dönüşebileceği' iddiasına yer verildi. Mesajda ABD vatandaşlarının 'kalabalık yerlerden uzak durması, eylem ve etkinliklerin toplanma alanlarında dikkatli davranması' istendi.
GÜVENSİZ ÜLKE ALGISI
Geçtiğimiz ay ABD'nin Adana Konsolosluğu şehirde 'terör tehdidi' bulunduğunu savunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı da 'Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat edilmemesini' istemişti. ABD'nin Türkiye hakkında "güvensiz ülke" algısını oluşturabilecek türden "uyarı"ları her kesimden tepki topluyor.
ABD güvelik uyarısı yayınlamayı alışkanlık haline getirdi
Her ay “güvenlik uyarısı” yayınlamayı adet haline getiren ABD Büyükelçiliği, bu sefer de İzmir’de şiddet olayları olabileceğini iddia etti.
ABD Büyükelçiliği Türkiye için yayınladığı garip uyarılara yeni bir tanesini daha ekledi. Büyükelçilik İzmir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının şiddet eylemlerine dönüşebileceği iddiasında bulunarak Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. ABD Büyükelçiliği'den yapılan 'ABD Vatandaşları İçin Güvenlik Mesajı' başlıklı iletide İzmir'de Kordonboyu ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak 29 Ekim etkinlikleri için 'Barışçıl gösterilerin çatışma ve şiddete dönüşebileceği' iddiasına yer verildi. Mesajda ABD vatandaşlarının 'kalabalık yerlerden uzak durması, eylem ve etkinliklerin toplanma alanlarında dikkatli davranması' istendi.
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bir yerde kaos şiddet vs. olaylar olacaksa, bunu hazırlayan ve sunan kendisidir.
Tabiki bu olayları kendileri organize ediyorlarda onun için bu tür açıklamalarda bulunuyorlar.1970 li yıllarda 6.filo boşunamı protesto edilmişti.O yıllarda abd nin Türkiye üzerinde oynanan oyunları biliniyordu.abd hiç bir zaman bizim tarafımızda olmamıştır olmıyacakta,darbelerin hepsinde abd nin parmağı var.Ülkemiz nezaman refaha kavuşacaksa abd hemen görüntüde,pkk,ypg,pyd,hdp onların eseri.
derhal sinir disi edin bu serefsiz elci degil provakator
Bu şerefsize ne nerede olay olursa olsun bu ülkede elçimi yoksa bu ülkenin valisimi adam gibi davranmıyan bu şerefsizler bence bu ülkeden derhal kovulmalı gidip çöplüğünde kuduz köpekliğini yapsın ...adi herif..
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