ABD güvelik uyarısı yayınlamayı alışkanlık haline getirdi

ABD Büyükelçiliği Türkiye için yayınladığı garip uyarılara yeni bir tanesini daha ekledi. Büyükelçilik İzmir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının şiddet eylemlerine dönüşebileceği iddiasında bulunarak Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. ABD Büyükelçiliği'den yapılan 'ABD Vatandaşları İçin Güvenlik Mesajı' başlıklı iletide İzmir'de Kordonboyu ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak 29 Ekim etkinlikleri için 'Barışçıl gösterilerin çatışma ve şiddete dönüşebileceği' iddiasına yer verildi. Mesajda ABD vatandaşlarının 'kalabalık yerlerden uzak durması, eylem ve etkinliklerin toplanma alanlarında dikkatli davranması' istendi.







GÜVENSİZ ÜLKE ALGISI

Geçtiğimiz ay ABD'nin Adana Konsolosluğu şehirde 'terör tehdidi' bulunduğunu savunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı da 'Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat edilmemesini' istemişti. ABD'nin Türkiye hakkında "güvensiz ülke" algısını oluşturabilecek türden "uyarı"ları her kesimden tepki topluyor.