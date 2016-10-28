15 Temmuz’un gözyaşları

İstanbul Ümraniye Çakmak Ortaokulu'nda, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazilerini Anma Programı düzenlendi. Etkinliğe 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Mahmut Coşkunsu'nun ailesi ve gaziler ile tanklara meydan okuyan Safiye Başpınar Bayat katıldı. Öğrencilerin taşıdığı Şehit Mahmut Coşkunsu'nun fotoğrafı büyük alkış aldı. Şiirler, söyleşiler ve marşlar eşliğindeki anma programında, şehit yakınları ile gaziler gözyaşlarını tutamadı. Şehit ve gazi yakınlarına plaket verilmesiyle program sona erdi.