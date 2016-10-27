FETÖ'CÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Göçmenlerin ifadelerinin alınması sırasında aralarında Arapça konuşmalarına karşın şüpheli davranışlar sergileyen 3 kişinin kimliği belirlenemedi. Şüpheli 3 kişinin parmak izini alan polis, kaçakların Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti. FETÖ'cü olduğu tespit edilen 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından Hatay'a gönderildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyon sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü Suriyeli göçmenlerin içine karışarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 3 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyon sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.
FETÖ'CÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Etiketler: FETÖ , Yunanistan
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