Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı.

24 Ekim 2016 tarihinde saat 08:00'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD) tarafından Aydın Kuşadası Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Sisam Adası'na geçmeye çalışan bir grup göçmeni tespit edildi. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurma aparatı kullanılarak yakalanan hareketli motorlu lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 62 göçmen yakalandı.

FETÖ'CÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Göçmenlerin ifadelerinin alınması sırasında aralarında Arapça konuşmalarına karşın şüpheli davranışlar sergileyen 3 kişinin kimliği belirlenemedi. Şüpheli 3 kişinin parmak izini alan polis, kaçakların Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti. FETÖ'cü olduğu tespit edilen 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından Hatay'a gönderildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyon sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.