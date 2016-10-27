  1. Bakan Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı

'a kaçmak isteyen 'cüler yakalandı

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü Suriyeli göçmenlerin içine karışarak 'a kaçmaya çalışan ve /PDY üyesi oldukları belirtilen 3 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyon sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.

Yunanistana kaçmak isteyen FETÖcüler yakalandı
24 Ekim 2016 tarihinde saat 08:00'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD) tarafından Aydın Kuşadası Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Sisam Adası'na geçmeye çalışan bir grup göçmeni tespit edildi. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurma aparatı kullanılarak yakalanan hareketli motorlu lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 62 göçmen yakalandı.
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı.

FETÖ'CÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Göçmenlerin ifadelerinin alınması sırasında aralarında Arapça konuşmalarına karşın şüpheli davranışlar sergileyen 3 kişinin kimliği belirlenemedi. Şüpheli 3 kişinin parmak izini alan polis, kaçakların Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce '/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti. FETÖ'cü olduğu tespit edilen 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından Hatay'a gönderildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyon sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 19:55
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