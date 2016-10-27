Türkiye'den ABD'ye sert yanıt

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rakka operasyonunda YPG güçlerinin bulunacağı iddiası ile ilgili olarak, "Bunun olmaması gerektiğini biz söylüyoruz. Alternatif konusunda, Türkiye'nin bu alternatifi oluşturma yeteneği var. O bölge insanından oluşacak özellikle Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yeterli gücün oluşturulacağını biz söylüyoruz. ABD'nin bu noktadaki tavrını bu yönde değiştirmesini istiyoruz. Bu konuda da sonuna kadar ısrarcı olacağız." ifadelerini kullandı.
"ABD SÖZÜNÜ TUTMAZSA TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPMAKTA TEREDDÜT ETMEZ"
Bakan Işık, Menbiç'teki PKK/PYD unsurlarının çekilmesi konusu ile ilgili olarak da "ABD, bu konuda sözünün arkasında durduğunu bize ifade ediyor. Bu saatten sonra sadece söze değil icraata bakmak durumundayız. Bir an önce inşallah verdikleri sözleri yerine getirirler. Yoksa Türkiye gereğini yapmakta tereddüt etmez." dedi.
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Şeytani akıl, darbe yoluyla yapamadığını, Türkiye'yi NATO'dan çıkararak yapmaya çalışıyor. Tek kurtuluşu Akdeniz’e açılmak olan Rusya’nın, Türkiye'ye gösterdiği yakınlık ve tamamlamayacağına inandığım Türkiye'deki nükleer santral, füze sistemleri, boru hattı gibi stratejik yatırımları, Türkiye'nin AB'den ve NATO'dan vazgeçmesini sağlamak için kullandığı oyalama taktikleri olarak görüyorum. SONUÇ: Şeytani akıl Türkiye’yi parçalamayı kafasına koymuş. Bu durumda AB, ABD ya da Rusya’dan medet ummak hata olur. Zaman kazanmak için bu güçlerle dans edilebilir. Ancak, Allah’tan başka yardımcımız olmadığının bilinciyle, savaş durumuna hazır olmalıyız. Türkiye için en büyük tehlike olan, kendi içinden parçalanma tehlikesini atlattı. Bundan sonra BİZ olacağız, dik duracağız, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Allah’ın yardımıyla hiçbir düşman BİZ’i yenemeyecek.
abd hiç bir zaman sözünü tutmaz ve tutmadı da terörist besleyen bir ülkenin sözüne asla güven olmaz, abd yi artık bir devlet olarak görmeyin, abd ve batı ülkeler el ele verip plan kurup orta doğuyu yok etmenin peşindeler, terörist yetiştirip orada ki masum insanları temizleyip petrol kuyularına yerleşmek. Ama o beyinsiz orta doğu ülkelerin başındaki satilmış itlerde abd ye kendini teslim etmişler, ama şunu bilsin abd biz TÜRK'lerden korksunlar bizim başımızdaki adam vatanı için canın veren adam gibi adam Reisimiz var, Vatan Sana Canım Feda TÜRKİYEM.
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