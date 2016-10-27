Türkiye'den ABD'ye sert yanıt

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rakka operasyonunda YPG güçlerinin bulunacağı iddiası ile ilgili olarak, "Bunun olmaması gerektiğini biz söylüyoruz. Alternatif konusunda, Türkiye'nin bu alternatifi oluşturma yeteneği var. O bölge insanından oluşacak özellikle Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yeterli gücün oluşturulacağını biz söylüyoruz. ABD'nin bu noktadaki tavrını bu yönde değiştirmesini istiyoruz. Bu konuda da sonuna kadar ısrarcı olacağız." ifadelerini kullandı.

"ABD SÖZÜNÜ TUTMAZSA TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPMAKTA TEREDDÜT ETMEZ"

Bakan Işık, Menbiç'teki PKK/PYD unsurlarının çekilmesi konusu ile ilgili olarak da "ABD, bu konuda sözünün arkasında durduğunu bize ifade ediyor. Bu saatten sonra sadece söze değil icraata bakmak durumundayız. Bir an önce inşallah verdikleri sözleri yerine getirirler. Yoksa Türkiye gereğini yapmakta tereddüt etmez." dedi.