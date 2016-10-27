Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 hedef imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlık istihbarat üzerine 17.05-17.17 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, bölgede belirlenen 5 hedefi imha etti.
Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.
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