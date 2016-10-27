Teröristlere esnaf tokadı

PKK ve FETÖ teröristleriyle işbirliği yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın gözaltına alınması gerekçesiyle belediye önünde izinsiz toplanan partililere esnaf tepki gösterdi. Tepki üzerine bazı partililerin, "bir saat sonragörüşürüz" şeklinde tehdit ettiği bir esnaf, "Bu memleketin asıl sahibi benim, herzaman buradayım" diye konuştu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından esnaf, "Şov yapmayın, bana ekmeği kim verecek?" diyerek gruptan işyerinin önünden uzaklaşmalarını istedi. Terörist yandaşları, yaşadıkları şok sonrası kayıplara karıştı.
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