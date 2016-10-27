Şuursuz katil!

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan bankacı Fulya Özdemir (29), geçen yıl Kaş merkezdeki Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villaya yerleşti. Zürih'teki bankacılık işini bırakmıştı. Sanatla ilgilenmek, hediyelik eşya yapıp satmak istiyordu. İsviçre'de yaşayan baba Eyvaz Özdemir, en son 15 Ekim'de görüştüğü kızından haber alamayınca Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı, kızının bulunması için yardım istedi. Polis ve jandarma Fulya'yı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Baba Özdemir, kızının bir süredir arkadaşlık kurduğu Atilla Makta'dan (32) şüphelendiğini söyledi. Genç kadının cesedi günler sonra bir otelde çalıştığı iddia edilen Makta'nın oturduğu evin yakınında bıçaklanmış ve iki battaniyeye sarılarak üzeri taşlarla kapatılmış halde buldu. Önceki gece Lüleburgaz'da yakalanan Atilla Makta tutuklandı. Mahkeme salonunda baygınlık geçiren zanlının dayısı İsmail Ç. ise serbest bırakıldı.



"AYRILMAK İSTEYİNCE..."

Atilla Makta'nın cinayetten önce Fulya Özdemir'i tehdit edip, boğazına bıçak dayadığı, genç kadının Facebook ve sosyal medya hesaplarını kapattırdığı ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Beni artık istemediğini, ayrılmamız gerektiğini söyledi. Buna çok sinirlendim. Hatırlamağım kadar kafasına defalarca, şuursuzca vurdum. Sinirden ben de bayılmışım. Bir süre sonra uyandığımda Fulya'nın öldüğünü gördüm. Şaşkınlık içinde yer aradım. Battaniyelere sararak olay yerine götürdüm. Burada karnından bıçakladım. Tekrar battaniyeye sararak, üstünü taşlarla kapattım. Sonra Fulya'nın arabasını evinin önüne bırakıp, telefonumun kartını parçalayarak Kaş'tan ayrıldım." Talihsiz kadının cenazesi Ankara'da toprağa verildi.



GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE Mİ ÖLDÜRDÜ?

Fulya Özdemir'in katil zanlısı Atilla Makta'nın cinayet suçundan yattığı Kırklareli Açık Cezaevinden 2015'te firar ettiği öğrenildi. Zanlının iddiasına göre, Özdemir'le 6 aydır ilişkisi vardı. Genç kadın araya mesafe koyunca da öfkeye kapılıp Fulya Özdemir'i öldürdü. Özdemir'in Atilla Makta'nın cezaevi firarisi olduğunu öğrendiği ve birçok sırrını bildiği için ondan uzak durduğu kaydedildi.



'Kızımı uyarmıştım'

Gözü yaşlı baba Eyvaz Özdemir şunları söyledi: "Kızım, herkese kalbini açardı. Köpek alırken Atilla Makta ile tanıştığını, ilişkilerinin dostluk olduğunu söylemişti. Türkiye'ye geldiğimde tanıştırdı, 'Bu adam tekin değil' dedim, Fulya'nın yanıtı "Herkes suç işleyebilir, hata yapmış da olabilir' oldu. Ona destek oluyordu. Katil tek kişi değil bence. Cinayet zanlısı olarak en başından beri Atilla'dan şüpheleniyordum. Gerçek çıktı."



Erdoğan ÖZTÜRK