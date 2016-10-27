Brown, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2016'nın çocuklar için en kötü yıl olduğunu ve çatışmaların Ortadoğu vil Kuzey Afrika'da yerinden edilmiş 11 milyon çocuğu tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin ölümüne neden olan okul saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendiren ve Suriye'de son iki yılda 98 okulun bombalandığını belirten Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, ilk kez saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmasını kabul ettiğine göre BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesinden Suriye'de yaşananlarla ilgili soruşturma açmasını talep etmeli."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova İdib'teki okul saldırısıyla ilgili acilen soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

2017 "KORKU YILI" OLMAMALI

Dünya genelinde 30 milyon çocuğun yerinden edildiğini ve 1940 yılından bu yana yerinden edilen çocukların sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Brown, 2017'nin de çocuklar için "korku yılına" dönüşmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Brown, yerinden edilen çocukların "kayıp jenerasyon" olmalarının engellenmesi, çocukların korunması ve eğitimi için ise 42 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.