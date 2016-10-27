Sapık öğretmen

Öğretmen Serkan K., öğrencisi 10 yaşındaki M.M.’yi 2 yıl boyunca taciz etti. Küçük kız televizyonda gördüğü bir haber üzerine annesine “Cinsel istismar nedir?” diye sordu. Aldığı cevapla başından geçen iğrenç olayı ailesine anlattı.
Tunceli'de evli ve 2 çocuk babası öğretmen Serkan K., 4'üncü sınıftaki öğrencisi M.M.'yi iki yıl boyunca taciz etti. Hem de sınıfta diğer öğrencilerin yanında... 10 yaşındaki M.M., annesiylebirlikte televizyonizlerken, küçük bir kızçocuğuna cinsel istismarhaberini gördü. Annesine cinsel istismarın ne olduğunu soran M.M., aldığı yanıtların ardından, "Anne, öğretmenim de senin bu anlattıklarını bana yapıyor" dedi. Şoke olan anne, durumu eşine anlattı. Cuma günü kızlarını okula göndermeyen aile, ne yapacaklarını planladıkları sırada Serkan K. telefonla evi arayarak "Çocuğunuz okula gelmedi, bir sorun mu var?" dedi. Aile de, "Bir sorun yok, pazartesi gelecek" yanıtını verdi ve savcılığına gidip Serkan K.'yi şikayet etti. M.M. de şu ifadeyi verdi: "Beni iki yıldır sınıfta en arka sırada tek başına oturtuyordu. Yanıma gelipsürekli bana dokunuyordu.Ben de 'öğretmenimbeni seviyor' diye düşündüm. Benim yanıma oturduğu sırada diğer öğrencilere kızarak 'Kimse arkaya dönmesin' diyordu." Gözaltına alınan Serkan K. de suçunu kabul etti ve "Yanına oturup bacaklarını elledim, tepki vermeyince ben de devam ettim" diyerek herkesi dehşete düşürdü.
'CEZASINIÇEKSİN'
Serkan K.'nin cezaevine girmesinin ardından polise giden eşi ve yakınlarının durumu öğrenince, "En ağır cezaya çarptırılsın, cezası ne ise çeksin" dedikleri öğrenildi. Sapık öğretmenin biri erkek, diğeri kız 2 çocuk babası olduğu, kızının da M.M. ile aynı yaşta olduğu öğrenildi.
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