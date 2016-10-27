Sağlık Bakanlığında bin 836 kişi görevine iade edildi

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan personelden 436'sı bugün görevine iade edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 bini aşkın personelin açığa alındığı Sağlık Bakanlığında, görevine iade edilenlerin sayısı bin 836 oldu. Sağlık Bakanlığından FETÖ ile irtibatı tespit edilerek ihraç edilenlerin sayısı ise 2 bin 18 olarak bildirildi.