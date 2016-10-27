Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan personelden 436'sı bugün görevine iade edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 bini aşkın personelin açığa alındığı Sağlık Bakanlığında, görevine iade edilenlerin sayısı bin 836 oldu. Sağlık Bakanlığından FETÖ ile irtibatı tespit edilerek ihraç edilenlerin sayısı ise 2 bin 18 olarak bildirildi.
Sağlık Bakanlığında bin 836 kişi görevine iade edildi
Sağlık Bakanlığında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında açığa alınan personelden bin 836'i görevine iade edildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , FETÖ , soruşturma
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