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nda bin 836 kişi görevine iade edildi

nda Fetullahçı Terör Örgütü () ile mücadele kapsamında açığa alınan personelden bin 836'i görevine iade edildi.

Sağlık Bakanlığında bin 836 kişi görevine iade edildi

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan personelden 436'sı bugün görevine iade edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 bini aşkın personelin açığa alındığı Sağlık Bakanlığında, görevine iade edilenlerin sayısı bin 836 oldu. Sağlık Bakanlığından FETÖ ile irtibatı tespit edilerek ihraç edilenlerin sayısı ise 2 bin 18 olarak bildirildi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 18:48
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