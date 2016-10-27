Paralı asker

15 Temmuz darbe gecesi, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için harekete geçen FETÖ'cü hainlere yönelik operasyonlar, Türkiye genelinde genişletildi. Bu kapsamda geçtiğimizhafta Konya ve İzmir'de eş zamanlıbaskınlar düzenlendi. Konya'daki operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan ve aralarında 2 albay, 1 yarbay,3 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 1 üsteğmeninde bulunduğu 40 asker gözaltınaalındı. Söz konusu askerler dün 'Anayasayı ihlal, Yasama OrganlarınıEngellemeye Teşebbüs, HükümeteKarşı İsyan, Türkiye Cumhuriyeti'neSilahlı İsyan, FETÖ/PDY SilahlıTerör Örgütüne Üye Olmak,Örgüt Adına Faaliyette bulunmak' suçlamalarıyla adliyeye çıkarıldı. Zanlıların Konya Adliyesi'ne sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Askerlerden biri, polis aracından indikten sonra kendisini bekleyen babasına doğru bakıp, "Baba" diye bağırarak ağladı. Bir askerin de eşine seslenerek, "Maaşı çek, maaşıbırakma" demesi dikkat çekti. Bu arada yetkililer suikast TİM'ine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.