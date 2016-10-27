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Paralı asker

’da, ’nün ’ne operasyon yapıldı. Gözaltına alınan askerler, dün adliyeye çıkarıldı. Bu sırada biri eşine “Maaşı çek” diye bağırdı...

Paralı asker
15 Temmuz darbe gecesi, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için harekete geçen 'cü hainlere yönelik operasyonlar, Türkiye genelinde genişletildi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Konya ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 'daki operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan ve aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 1 üsteğmenin de bulunduğu 40 asker gözaltına alındı. Söz konusu askerler dün 'Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Türkiye Cumhuriyeti'ne Silahlı İsyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak' suçlamalarıyla adliyeye çıkarıldı. Zanlıların Konya Adliyesi'ne sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Askerlerden biri, polis aracından indikten sonra kendisini bekleyen babasına doğru bakıp, "Baba" diye bağırarak ağladı. Bir askerin de eşine seslenerek, "Maaşı çek, maaşı bırakma" demesi dikkat çekti. Bu arada yetkililer suikast TİM'ine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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