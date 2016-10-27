Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçen 20 Ekim günü Konya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 47 askerden aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 35 astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerden yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edildi. Bu sırada aileleri de adliyenin önünde bekledi.

EŞİNE "MAAŞI ÇEK" DİYE SESLENDİ

Askerlerden biri, polis aracından indikten sonra kendisini bekleyen babasına doğru bakıp, "Baba" diye bağırıp ağladı. Bir asker de eşine "Maaşı çek, maaşı bırakma" diye seslendi. Eşi de "Tamam aşkım" diye cevap verdi. Adliyeye sevk edilen askerlerden 2'si albay 29 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 18 asker serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında dün adliye sevk edildiği sırada eşine "Maaşı çek, maaşı bırakma" diyen Astsubay İrfan Erdem de tutuklandı.