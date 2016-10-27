Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki Atatürk Üniversitesi 2016-2017 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi etkileyen bazı terör çetelerinin var olduğunu ifade etti.

Bu terör örgütlerinden birinin de yıllarca hazırlık yapan ve Türkiye'ye 15 Temmuz gecesini yaşatan FETÖ olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Dünyanın dört bir tarafında çatışmalar var. Özellikle bu coğrafyayı etkileyen, siyaseti derinden ilgilendiren, dünya, bölge ekonomisini, bölgenin toplumsal yapısını, dinamiklerini köklü şekilde değişime zorlayan her gün yaşadığımız onlarca farklı olay var. İşte bu olayları hepsini tek tek ele aldığımız zaman, 'Ne oluyor da bu olaylar gerçekleşiyor ?' sorunu cevaplandırmamız mümkün değildir. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyasında aslında büyük Osmanlı Devleti, zemininde paramparça edilerek o hale getirilmiş. Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında buna Balkanları, Kafkasları da ekleyerek söylüyorum. Neyin olduğunu anlamak için büyük resmi görmek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

"MUSUL VE KERKÜK'TE KARDEŞLERİMİZ, DOSTLARIMIZ VAR"

Cetvelle çizilen suni sınırlarla yapay bölünmelerin ortaya çıkarıldığının altını çizen Kurtulmuş, Anadolu coğrafyasının bütün ana aktörlerinin darmadağın edildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, "Nusaybin ile Kamışlı'yı birbirinden ayıran sadece emperyalistlerin cetvelleridir. Bu coğrafyayı darmadağın ettiler. Bizim Suruç ilçemiz var, karşısı Kobani. Amca çocukları, dayı çocukları birbirinden ayırdılar. Aynı sosyolojiyi ikiye böldüler." ifadelerini kullandı.

"Musul'u, Kerkük'ü, oradaki insanlarla tarihsel bağlarımızı hatırlatarak o topraklarda gözümüz olduğunu değil, tam tersine o topraklarda kardeşlerimiz dostlarımız olduğunu dünyaya haykırıyoruz" sözlerine yer veren Kurtulmuş, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarının çok acı çektiğini anımsattı.

"5 ÜLKENİN SÖZÜNÜN GEÇTİĞİ DÜNYA SİSTEMİ YÖNETİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Irak'ın işgali ve Suriye'deki durum olmasaydı DEAŞ'ın dünyanın başına musallat olamayacağını anlatan Kurtulmuş, "Yeni bir paylaşım dönemine doğru gidildiği aşikardır ama bu dönemde Türkiye olarak sürekli uyarılarda bulunuyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken sadece milli hislerle söylenmiş bir retoriği kullanmıyoruz. Bir gerçeğin, bir realitenin altını çiziyoruz. Diyoruz ki: Ey 2. Dünya Savaşı'nın galipleri, dünya artık sizin bildiğiniz 1945 şartlarında değildir. Köprünün altından çok sular akmıştır. Şu anki dünya sistemi isteseniz de istemeseniz de herhangi bir şekilde küresel hiçbir sorunu çözmeye muktedir değildir çünkü sadece 5 ülkenin sözünün geçtiği bir dünya sistemi, yönetilebilir bir dünya sistemi değildir." diye konuştu.

"FETO BİR DE FETÖ VAR"

Türkiye'nin tarihi boyunca birçok badire atlattığını ve 15 Temmuz'da büyük bir sınav verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çanakkale Meydan Harbi'nde uçaklardan o bombayı atanların arkasındaki irade neyse 15 Temmuz gecesi TBMM'yi bombalayanların arkasındaki irade aynı iradedir, birbirinden hiçbir farkı yoktur. Feto, bir de FETÖ var. Fethullah dememek için Feto diyorum çünkü Allah'ın ismi bu adamın isminde geçmesin. Örgüt başı Feto maalesef Erzurum'un hemşehrisi, Erzurumlular sakın ha yüzünüz yere eğilmesin."

"BU COĞRAFYA YENİDEN YAPILANACAK"

Kurtulmuş, bölgedeki oyunları bozacak iradenin güçlü Türkiye'nin iradesi olduğunu anlatttı.

"Sadece 15 Temmuz'daki oyun sergilenmemiştir." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da oyunlar oynanmaya devam edecektir. Bunların amacı, Türkiye'nin bu bölgenin parlayan yıldızı, bu bölgedeki insanları toparlayan bir büyük çekim merkezi olmasının önüne geçmektir. Biz de tam tersini yapacağız. Onlar zayıf bir Türkiye mi istiyor, biz güçlü olmaya devam edeceğiz. Bu coğrafya yeniden yapılanacak. İki istikamette gidiyor ve makas giderek açılacak. Bir tarafta bu coğrafyayı bölmek isteyen irade, diğer tarafta bu coğrafyayı bütünleştirmek isteyen irade. Bu bölgenin bütün halkları bizim kardeşlerimizdir.

Konuşmaların ardından Kutulmuş ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz'da şehit olan Erzurumlu Murat Ellik, Yakup Sürücü Edip Zengin ve Oğuzhan Yaşar'ın ailelerine plaket verdi.

Törenin başlangıcında izlettirilen Atatürk Üniversitesinin tanıtım filmi ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan "Vatan Bizimdir" klibi, Kurtulmuş ve katılımcıları duygulandırdı.