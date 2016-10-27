Müezzinoğlu: Memur zihniyetini kıracak sistem gelecek





ATANAN KİŞİ KENDİNİ GARANTİDE GÖRÜYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu personel rejiminde değişiklik yaparak yeni bir sistem getirmeyi planladıklarını söyledi. Müezzinoğlu, "Memuriyete atanan kişi emekliliğe kadar kendini garantide görüyor, bu da kişinin kendisini geliştirmesini engelliyor. Bu anlayışı kıracak, kamu çalışanının kendisini geliştirmeyi merkezine alacak bir sistem getirmek istiyoruz" dedi.

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KIDEM TAZMİNATINDA YÜZDE 70 KRİTERİ

Star'da yer alan habere göre, Bakanlık olarak gündemlerinde iki konu olduğunu ifade eden Müezzinoğlu "Gündemimizdeki öncelikli iki konu, kamu personel rejimi ve kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı nedeniyle işveren işçi almaya korkuyor. İşçi de işini kaybetme endişesi taşıyor. Bu noktada işverenin de işçinin de korkusunu giderecek bir formül bulmamız lazım" dedi.

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GARANTİ ANLAYIŞINI KIRACAĞIZ

Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren arasında yüzde 70'e varan bir ortak noktayı yakaladıkları zaman konuyu TBMM gündemine getirmeyi planladıklarını da söyledi. Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Kamu personel rejiminde başarılabilirse, güvence ile birlikte verimliliği ölçebilen, ödül ceza sistemi kuran ve terfilerde kendini geliştirmeyi öne çıkaran sistem istiyoruz. Memuriyete atanan kişi emekliliğe kadar kendini garantide görüyor, bu da kişinin kendisini geliştirmesini engelliyor. Bu anlayışı kıracak, kamu çalışanının kendisini geliştirmeyi merkezine alacak bir sistem getirmek istiyoruz. Kamuda 4A, 4B, 4C olarak adlandırılan kadro sistemleri var. Biz bu sistemi sadeleştirmek ve memuru değil, hizmeti merkez alan uygulamayı hedefliyoruz.

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Devletin kadrolarından maaş alıp ihanete hizmet edenlere yönelik mücadele kararlılıkla sürecek. Soruşturmalar kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 785 kişi ihraç edildi. 248 kişi hakkında ise soruşturmalar sürüyor. FETÖ ile bağlantısı bulunmadığı belirlenerek göreve iade personel sayımız ise 463 kişi.

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MAĞDUR EDİLDİM DİYENLER BAĞLANTILI ÇIKIYOR

Ancak, "ben mağdur edildim" diyenlerin durumu, kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil. Bir polis çıkıyor, Bank Asya'dan ev kredisi aldığı için görevden atıldığını söylüyor, bir bakıyorsunuz ByLock'cu ekiple irtibatlı. Geçtiğimiz günlerde Vanlı bir anne beni yakaladı, oğlunun suçsuz yere içeri atıldığını anlatıp ağladı. Bu anneye göre evladı temiz. Konuyu inceliyorsunuz, sözü edilen kişinin FETÖ bağlantılı ByLock sisteminin aktif olarak içinde olduğunu görüyorsunuz."