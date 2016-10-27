Kuzu kuzu anlattı

GÜLEN BANA 1 DOLAR GÖNDERDİ
FETÖ ile Konya'da görev yaptığım 2005- 2006 yıllarında Yavuz adlı birinin aracılığıyla tanıştım. Ardından tayinim İzmir'e çıktı. Burada önce 'Öğretmen Arif' ile sonra da 'Öğretmen Tahir' ile tanıştım. Üçü de telefon kullanmıyordu. Onlara istihbaratlar verirdik. Paşa diye bir lakabım yoktu. Bu şekilde bana sadece 2. Ana Jet Üssü Komutanımız Tümgeneral Kubilay Selçuk hitap ederdi. Arif, Gülen'in ABD'den gönderdiği 1 dolar'ı verip cüzdanımda taşımam gerektiğini söyledi. Ben de gırgır olsun diye 'Hocanın başka işi yok mu, para dağıtıyor' dedim. Parayı saklamaya başladım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden timin başında olan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki MAK biriminde albay rütbesiyle görev yaptığı dönemde tanıştım. Sönmezateş, 15 Temmuz'da beni çağırıp bir hava fotoğrafı gösterdi. Buradan üst düzey bir PKK'lıyı alacağımızı söyledi. Ancak saat 19.00'da tedirgin ve morali bozuktu. Görevin iptal olduğunu açıkladı. Sonra beni tekrar çağırdı. Bana, göreve bugün çıkabileceğimizi ancak gelecek misafirlerin beklenilen sayıda olmadığını, bizim ekip dahil 27 kişilik malzeme hazırlamamız gerektiğini belirtti.
Bir Skorsky helikopter, liderleri daha önceden tanımadığım Şükrü Binbaşı olan 14 civarında özel kuvvet indirdi. Gökhan General, Şükrü Binbaşı'ya, 'Bu işin erbabı sizsiniz, bundan sonra biz size tabiyiz' dedi. Gökhan General, emirleri Genelkurmay adına Hulusi Akar'dan aldığını söyleyerek bağırdı ve helikopterin derhal kalkmasını istedi. Marmaris'e geldiğimizde, buranın fotoğrafta bize gösterilen yer olmadığını anladım. Helikopterden inen özel kuvvetler ekibi, havaya ateş ederek sivilleri uzaklaştırdı. Şükrü Binbaşı, villanın içerisindekilere 'Teslim olun, yoksa roket atacağız' diye bağırıyordu ancak yanımızda roket yoktu.
Sürekli telefonla konuşan Şükrü Binbaşı'nın, 'Buradan derhal kaçmalıyız, helikopter gelmiyor' sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştık. Ormanlık alana kaçtık. Bir dinlenme sırasında özel kuvvetlerden İsmail Yüzbaşı, 'Burada hizmet hareketinden olmayan var mı?' diye sordu. Kimseden cevap gelmedi. Şükrü Binbaşı, şehit olan polisi öldürdüğünü, kendisi ateş etmese polisin ona ateş edip öldüreceğini söyledi. Birkaç kez teslim olmayı teklif ettim. Ancak Şükrü Binbaşı, 'Polis beni gördüğü yerde öldürür' diyerek kabul etmedi. Rahatsızlanan Taner Binbaşı'yı hastaneye götürmek istedik. Bu sırada da yakalandık.
ASTSUBAYLARIN AĞZI GEVŞEK
Birliğindeki FETÖ'ye mensup olanların isimlerinin sorulması üzerine Kuzu şunları söyledi: "Ben bu isimlerin hepsini tanıyorum. 57 kişinin bu yapıdan olduğuna eminim. Normalde bu yapı, insanların ağabeyi dışında kimseyi tanımadığı bir güvenlik tedbiri alır. Ancak bizim en büyük zaafımız, ağzımızın gevşekliğidir. Tedbire dikkat etmeyiz. Hareketin içinde olduğunu düşündüğümüz bir astsubay varsa, onunla konuşur ve kendimizi de ifşa ederiz. Ben üs astsubayı olduğum için çok sayıda astsubay gelip kendisinin de bu gruptan olduğunu bana anlattı."
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