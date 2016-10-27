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Kurtlu Elma!

Kurtlu Elma!
Adana'da Mehmet Elma (7), 10 gün önce kulak ağrısı yaşamaya başladı. Küçük Mehmet'in kulağına su kaçtığını düşünen ailesi, çocuğu kendi imkanları ile tedavi etmek istedi. Ağrıları artan Mehmet'in kulağında akıntı ile birlikte kanama da başladı. Hastaneye götürülen çocuğun kulağında 'kurtçuk' olarak adlandırılan sinek larvası olduğu belirlendi. Larvalardan 13'ü çıkartıldı. Kemik arasına kadar ilerleyen 1 larva ise ameliyatla alındı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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