Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gündelik işlerde çalışan 44 yaşındaki Bilal Kupal ile 27 yaşındaki Suriye Kupal çiftinin evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen minik Irmak bulunamazken, baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet A. katıldığı televizyonprogramında suçunu itiraf etti.



Türkiye'yi şoke eden itiraftan sonra Himmet A.'nın gösterdiği bölgede üç gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları bulundu, ardından da bağ içerisinde cesedi bulundu.

ADLİ TIP İNCELEMESİ KESİNLEŞTİRDİ

Alaşehir'de toprağa verilen Irmak Kupal'a İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin sonuçları da belli oldu. Otopsi raporuna göre, küçük Irmak'la cinayet zanlısından alınan DNA örnekleri eşleşti. Rapora göre, kurbanın cinsel saldırıya uğradığı ve boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Otopsi raporunun soruşturmayı yürüten Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildği öğrenildi.