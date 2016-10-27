Koşaner de konuştu

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona bilgi verdi. Koşaner, şunları söyledi: "Örgüt kendisine yandaş nesil yetiştirmek istiyordu. Bu asker olarak bizim de dikkatimizi çekti. Sadece takip ediyorduk, bunu yetkili makamlara bildiriyorduk. Yapacağımız başka bir şey yoktu. 8-9 yıllık süreçte TSK kendisini koruyamaz hale geldi. FETÖ'cüler yükseldi, rütbeler aldılar. Ergenekon, Balyoz ve birçok davanın bir plan olduğunu, TSK'nın itibarını sarsmak istediklerini, bu personeli TSK'dan uzak laştırmak istediklerini biliyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.