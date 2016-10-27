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Koşaner de konuştu

Koşaner de konuştu
Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral , 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona bilgi verdi. Koşaner, şunları söyledi: "Örgüt kendisine yandaş nesil yetiştirmek istiyordu. Bu asker olarak bizim de dikkatimizi çekti. Sadece takip ediyorduk, bunu yetkili makamlara bildiriyorduk. Yapacağımız başka bir şey yoktu. 8-9 yıllık süreçte TSK kendisini koruyamaz hale geldi. FETÖ'cüler yükseldi, rütbeler aldılar. Ergenekon, Balyoz ve birçok davanın bir plan olduğunu, TSK'nın itibarını sarsmak istediklerini, bu personeli TSK'dan uzak laştırmak istediklerini biliyoruz."
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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