  1. Hastalıklı aşk
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Korktuğu başına geldi!

, şort giydiği için tarafından li saldırıya uğradı. Saldırgan, davanın ilk duruşmasında serbest kaldı. Genç kadın kararın ardından gözyaşlarını tutamadı...

Korktuğu başına geldi!
İstanbul Maslak'ta 12 Eylül'de çalıştığı hastaneden çıkıp Çekmeköy'deki evine giden hemşire Ayşegül Terzi, bindiği otobüste şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu tarafından li saldırıya uğradı. Genç kadın olayın ardından şikayetçi oldu. Saldırgan Çakıroğlu 2 ila 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Dün Anadolu 40. Ağır Ceza si'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı, ile çok sayıda kadın avukatı katıldı. Saldırgan Çakıroğlu ifadesinde, "Bana cinler musallat oldu. Psikolojim bozuk. Ege'de bir hocaya gittim. Bana ilaçlar verdi. 1.5 yıl iyiydim ama daha sonra rahatsızlığım yine nüksetti. Olay da bu sırada gerçekleşti. Oturuşu müstehcendi hazmedemedim. İstem dışı bir reflekste bulundum. Kadının örtüsünün olması gerekir. Aksi halde insanları suça teşvik ve tahrik ediyor. İnsanların şehvet duygularını kabartıyor. Yaptığımı doğru bulmuyorum" dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sanığın ardından ifade veren Ayşegül Terzi ise konuşmakta oldukça zorlandı. Terzi olayı şöyle anlattı: "Otobüste telefonla bayramlaştığım sırada yüzüme birden tekme attı. Ne olduğunu anlamadım. Sonrasını hatırlamıyorum, kendime geldiğimde hastanedeydim. Ağzından çıkan sözleri anımsamıyorum. Yaptığı eylemi dine bağlamasını doğru bulmuyor ve kabul etmiyorum." Sanığın serbest bırakılmaması gerektiğini belirten Terzi, "Evlerimiz birbirine çok yakın. Bana bunu tekrar yapmasından korkuyorum. Serbest bırakılmasından korkuyorum" diye devam etti. Mahkeme, Çakıroğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair delillerin toplanmasına hükmederek duruşmayı 21 Aralık tarihine ertelerken, Abdullah Çakıroğlu tahliye edildi. Kararı duyan Ayşegül Terzi ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan saldırganın tahliye edilmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

TWİTTER YORUMLARI
● Vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası alırken, Abdullah Çakıroğlu tekme attı diye mi serbest acaba?
● Ayşegül Terzi'ye tekme atan o pisliği tahliye etmişler. Bu nasıl bir saçmalık!
● Şortlu olduğu için bir kadına saldırıp, "Bana cinler musallat oldu" diyen Abdullah Çakıroğlu serbest bırakıldı! Bir şey yok yani!
●Ayşegül Terzi'nin ağlarken çekilen fotoğrafına bakamıyorum. Resmen içim cız etti...
● Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı da ayrı bir dram! Savunulacak var, savunulmayacak var!
● En kısa zamanda tekrar tutuklanmalı...
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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