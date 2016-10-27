Korktuğu başına geldi!

İstanbul Maslak'ta 12 Eylül'de çalıştığı hastaneden çıkıp Çekmeköy'deki evine giden hemşire Ayşegül Terzi, bindiği otobüste şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya uğradı. Genç kadın olayın ardından şikayetçi oldu. Saldırgan Çakıroğlu 2 ila 9yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Dün Anadolu 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı, Ayşegül Terzi ile çok sayıda kadın avukatı katıldı. Saldırgan Çakıroğlu ifadesinde, "Bana cinler musallat oldu. Psikolojim bozuk. Ege'de bir hocaya gittim. Bana ilaçlar verdi. 1.5 yıl iyiydim ama daha sonra rahatsızlığım yine nüksetti. Olay da bu sırada gerçekleşti. Oturuşu müstehcendi hazmedemedim. İstem dışı bir reflekste bulundum. Kadının örtüsünün olması gerekir. Aksihalde insanları suça teşvik vetahrik ediyor. İnsanların şehvetduygularını kabartıyor. Yaptığımıdoğru bulmuyorum" dedi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sanığın ardından ifade veren Ayşegül Terzi ise konuşmakta oldukça zorlandı. Terzi olayı şöyle anlattı: "Otobüste telefonla bayramlaştığım sırada yüzüme birden tekme attı. Ne olduğunu anlamadım. Sonrasını hatırlamıyorum, kendime geldiğimde hastanedeydim. Ağzından çıkan sözleri anımsamıyorum. Yaptığı eylemi dine bağlamasını doğru bulmuyor ve kabul etmiyorum." Sanığın serbest bırakılmaması gerektiğini belirten Terzi, "Evlerimizbirbirine çok yakın. Bana bunutekrar yapmasından korkuyorum.Serbest bırakılmasındankorkuyorum" diye devam etti. Mahkeme, Çakıroğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair delillerin toplanmasına hükmederek duruşmayı 21 Aralık tarihine ertelerken, Abdullah Çakıroğlu tahliye edildi. Kararı duyan Ayşegül Terzi ise sinir krizi geçirdi. Öteyandan saldırganın tahliyeedilmesi sosyal medyadageniş yankı buldu.
TWİTTER YORUMLARI
● Vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası alırken, Abdullah Çakıroğlu tekme attı diye mi serbest acaba?
● Ayşegül Terzi'ye tekme atan o pisliği tahliye etmişler. Bu nasıl bir saçmalık!
● Şortlu olduğu için bir kadına saldırıp, "Bana cinler musallat oldu" diyen Abdullah Çakıroğlu serbest bırakıldı! Bir şey yok yani!
●Ayşegül Terzi'nin ağlarken çekilen fotoğrafına bakamıyorum. Resmen içim cız etti...
● Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı da ayrı bir dram! Savunulacak var, savunulmayacak var!
● En kısa zamanda tekrar tutuklanmalı...
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