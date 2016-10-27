Kitap almaya giderken öldü

Konya'da önceki gün 30 yaşındaki öğretmen Hatice Nur Özen, 12 yaşındaki yeğeni F.D. ile kitap almak için yola çıktı. Özen'in kullandığı otomobil, TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada Hatice Nur Özen hayatını kaybetti. Yeğeni ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alan öğretmenin yakınları yıkıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.