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İşte by yok!

Bab-ı Ali, böyle çark görmedi! David Keynes ile röportaj yapan , önce " dardebe yoktu " dedi. Ama tepki gördü, işler ters tepti. İki gün önce söylediğini dün inkar etti: FETÖ ByLock kullandı, bu da açık bir kanıttır.

İşte by yok!

gazetesi, muhabiri İsmail SaymazNew York'a yolladı. ByLock'un patentini alan "David Keynes"le röportaj yaptırdı. Ve her satırında programı aklamaya çalıştı! Sanki "ByLock yokmuş, FETÖ masummuş" imajı yarattı.

Ancak tepki gördü, alaya alındı, dava açıldı. TAKVİM ise darbede kullanıldığını ispatladı. Keynes'in de Alparslan Demir olduğunu ortaya çıkardı. Ve Hürriyet, tarihte görülmemiş bir U dönüşüne imza attı.




İlk haberde FETÖ'nün darbede ByLock kullanmadığını vurguladı. Dün, "Bağlantılı" yazdı. Bu programın "kanıt sayılamayacağını" ima ederken vazgeçti, bu kez "Açık bir kanıt" başlığını attı.

Hatta Türkiye'deki eleştirileri yok saydı! "ABD'deki FETÖ'cüler, röportajı çarpıttı" diyerek topu okyanus ötesine attı! Böylece sadece 2 günde dünyanın en hızlı tekzibini yaptı. "Saçmalama Hürriyetini" kullandı.


Hiç soru sormadan röportaj yapan İsmail Saymaz'ın, üşümesin diye Alparslan Demir'e kendi montunu verdiği ortaya çıktı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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