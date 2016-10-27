İşte by yok!

Hürriyet gazetesi, muhabiri İsmail Saymaz'ı New York'a yolladı. ByLock'un patentini alan "David Keynes"le röportaj yaptırdı. Ve her satırında programı aklamaya çalıştı! Sanki "ByLock yokmuş, FETÖ masummuş" imajı yarattı.



Ancak tepki gördü, alaya alındı, dava açıldı. TAKVİM ise darbede ByLock kullanıldığını ispatladı. Keynes'in de Alparslan Demir olduğunu ortaya çıkardı. Ve Hürriyet, tarihte görülmemiş bir U dönüşüne imza attı.









İlk haberde FETÖ'nün darbede ByLock kullanmadığını vurguladı. Dün, "Bağlantılı" yazdı. Bu programın "kanıt sayılamayacağını" ima ederken vazgeçti, bu kez "Açık bir kanıt" başlığını attı.



Hatta Türkiye'deki eleştirileri yok saydı! "ABD'deki FETÖ'cüler, röportajı çarpıttı" diyerek topu okyanus ötesine attı! Böylece sadece 2 günde dünyanın en hızlı tekzibini yaptı. "Saçmalama Hürriyetini" kullandı.





Hiç soru sormadan röportaj yapan İsmail Saymaz'ın, üşümesin diye Alparslan Demir'e kendi montunu verdiği ortaya çıktı.











