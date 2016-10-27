İbo Osman’a baskın

Adana Seyhan'da terörle mücadele ekipleri, İbo Osman olarak bilinen Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir semte baskın düzenledi. 4 katlı birbinanın zemin katındakieve yapılan baskında, terörörgütü DEAŞ'a üye olduğubelirlenen 4'ü yabancı uyruklu7 kişi yakalandı. Bu arada polis ekipleri, dedektör köpeklerin de katılımıyla evde arama çalışması başlattı. Gözaltına alınanzanlılardan iki tanesinin"canlı bomba" olabileceğive yakalanan ekibin yakınzamanda büyük çaplı bir eylemplanladığı istihbaratı alındığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.