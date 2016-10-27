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’a baskın

İbo Osman’a baskın
Adana Seyhan'da terörle mücadele ekipleri, olarak bilinen Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir semte baskın düzenledi. 4 katlı bir binanın zemin katındaki eve yapılan baskında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı. Bu arada polis ekipleri, dedektör köpeklerin de katılımıyla evde arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan zanlılardan iki tanesinin "canlı bomba" olabileceği ve yakalanan ekibin yakın zamanda büyük çaplı bir eylem planladığı istihbaratı alındığı öğrenildi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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