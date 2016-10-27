Aydın, Kahta Belediyesi tarafından yapılan içme suyu arıtma tesisinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu projeyle 170 bin insanın içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Belediye başkanı koltuğuna oturanların asıl görevinin bu halka hizmet etmek olduğunu, bazı belediye başkanlarının görev ve yetkilerini kötüye kullandıklarını, bunların çukur siyaseti yaparak, halk yerine terör örgütlerine hizmet ettiklerini anlatan Aydın, bu vesileyle o belediyelere kayyum atandığını ve kayyum atanan belediyelerde de halka hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Çukur siyaseti yapanlara inat hizmet için temel atmaya devam edeceklerini vurgulayan Aydın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının sadece halka hizmet etmek olduğunu bildirdi.

Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçek belediye başkanları, milletin alın terini terör örgütlerine peşkeş çekmezler. Siyasetin tek amacı hizmettir. Eğer onlar da siyaset yaptıklarına inanıyorlarsa terörle arasına mesafe koymak zorundalar. Bir tercih yapmak zorundalar, ya 'siyaset' diyecekler, ya da 'terör' diyecekler, ya 'silah' diyecekler, ya 'demokrasi' diyecekler. Hem demokrasi, hem silah, hem siyaset, hem terör bir arada olmaz. Gelsinler siyaset yapsınlar, halka hizmet etsinler, siyaset aracılığıyla sorunları dile getirsinler, hep birlikte oturalım, sorunları çözelim. Herkes kurallara tabii olmak zorundadır. Eğer kim suç işliyorsa, kim terörün değirmenine su taşıyorsa, FETÖ olabilir, PKK olabilir, DAEŞ olabilir, fark etmez, Bütün terör örgütlerini lanetlemeli ayaklarımızın altına almalı ve millete siyaset yaparak, hizmet etmeliyiz."

Başkanvekili Aydın, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin birilerini rahatsız ettiğini belirterek, "Bunun için bulunduğumuz coğrafyada kirli tezgahlar planlanıyor. Türkiye, asla bunlara müsaade etmeyecek. Ne zaman ki yardım isteyen değil, dünyada en çok yardım eden ülke olamaya başladık, ne zamanki dünyanın en büyük projelerini yapmaya başladık, zalimin karşında dik duran bir ülke olamaya başladık, 'dünya beşten büyüktür' dediğimiz zaman güçlenen ve büyüyen bir Türkiye'yi istemediler. Önümüze engeller koymaya başladılar. Fakat bu halkın ve cesur Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde tüm bu tuzakları bozduk. Bu birliğimiz, dirliğimiz devam ettiği sürece tüm bu engelleri aşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Binlerce kilometre öteden gelenlerin Türkiye'ye "Musul'da ne işiniz var" demeye hakkı olmadığına işaret eden Aydın, eğer bu coğrafyada söz sahibi olan biri varsa, onun da Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Aydın, "Yanı başımızda bir yangın varsa ona müdahale etme hakkımız vardır. Oradan bize saldırılar oluyorsa, kendimizi müdafaa etmek için tabii ki gereğini yapacağız." dedi.