Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve meclis üyesi Fırat Anlı'nın, 'terör örgütü PKK üyeliği' ve 'örgüte yardım ve yataklıktan' gözaltına alınmasının ardından HDP-DBP kanadından gelen 'Meydanlara çıkın' davetine, halkın direnmesi adeta 'Kürt sorunu'nda bir devri de kapattı. Kürt aydını ve yazar İbrahim Güçlü, HDP-PKK'nın son iki yıldır Özerk Yönetim'e destek, Fırat Kalkanı'nı protesto, Cizre'deki operasyonlara canlı kalkan olmak için vatandaşları sokak eylemlerine davet ettiğine dikkat çekerek, "Bu, HDP-PKK'ya bir Kürt isyanıdır" dedi.

5 GÜN DAHA GÖZALTI

Gültan Kışanak ve Eşbaşkan Fırat Anlı ile birlikte 16 şüpheli Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulurken, soruşturmayı yürüten Savcının her ikisi için de 5 günlük kısıtlama kararı (avukatları ile görüşmeme) aldı. Kışanak ve Anlı'nın ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sabah 08.00'de tamamlanırken, kullandıkları bilgisayarların hard diskleri de incelemek üzere söküldü. HDP ve DBP kanadından dün başta Diyarbakır olmak üzere, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir'de 'Gözaltıları protesto' çağrısı yapıldı. PKK'nın sözde yöneticileri de 'sokak çağrısı'nda bulundu. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da eş zamanlı olarak tüm illerde 11.00'de protestoya katılacaklarını duyurdu.



SMS'LE İŞÇİLERE BASKI

HDP ve DBP'li yöneticiler, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memurları ve taşeron işçileri olmak üzere tüm belediye çalışanlarına da SMS ile yapılacak protestoya katılmaları konusunda adeta 'uyarı/baskı' yaptı. Ancak, başta Diyarbakır olmak üzere bölge halkı ve Kürtler, yapılan provokasyon çağrılarına uymadı. Ne kepenkler kapandı, ne günlük yaşam aksadı ne de meydanlarda Kışanak'a destek gösterileri yapıldı. Tam tersine asnaf HDP'li siyasetçilere tepki gösterdi. Diyarbakır'dan alınan resmi bilgilere göre, HDP'nin yaptığı çağrıya tamamıma yakını HDP'li vekil veya parti üyeleri olmak üzere sadece 200 kadar kişi katıldı. Benzer durum, HDP tarafından organize edilen İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Ankara'daki gösterilerde de yaşandı, meydanlarda prestocuların sayısı 20-30 kişiden ibaret olduğu görüldü. HAKPAR kurucusu ve Kürt aydını İbrahim Güçlü, şunları ifade etti: "PKK'nın hendeğinden sonra, bölgedeki halk HDP ve PKK'nın Kürtlerin hak ve özgürlükleri ve demokrasi için mücadele etmediğini gördü. Bu isimlerin, halkın oylarına hizmet etmediğini ve kendileri için özel bir amaç, PKK için bir amaç taşıdıkları gördü halk. Amaçları, kendisi için bir baskıcı rejim bölgesi yaratmak. Meydanlardaki sessizlik, HDP'ye karşı bir Kürt isyanıdır." PKK ve HDP'nin provokasyon çağrılarına karşı bölgedeki 181 aşiret lideri de bir araya gelerek 'Devletimizin yanındayız' açıklaması yapmıştı.







AB'DEN JET TEPKİ GELDİ

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimini yaklaşık bir ay sonra kınayabilen Avrupa Birliği Komisyonu, Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına, 'son derece endişe verici' diyerek tepki gösterdi.

MECLİS'TE DE PROVOKASYON

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nda bulunan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasına ilişkin söz istedi. HDP milletvekilleri söz verilmemesine tepki gösterip salonu terk etti. Komisyon Başkanı Reşat Petek, bir provokasyonla karşı karşıya kaldıklarını ve toplantının engellenmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Milletvekiline yakışmayacak tarzda hakaret, iftira içeren, 'darbeci' diyen sözcükler orada zikredildi. Hatta oturduğum yere kadar gelerek kulağımı patlatırcasına 'Siz darbecisiniz, darbeci başkansın diye bağırdılar" dedi.