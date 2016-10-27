Hastalıklı aşk

Ukraynalı Natalya A. ve işadamı S.A., 2006 yılında evlendi. 2 çocuklu ailenin evlilikleri bir süre sonra sarsıldı. Evlendikten sonra hareketleri değişen S.A., eşine şiddet uygulamaya başladı. Ardından evlilik dışı ilişkilerinden HPV hastalığını (Rahim ağzı kanserine neden olan bir virüs) kaptı. Eşine de bu virüsü bulaştırdı. Virüsün etkisiyle hastalanan Natalya, eşine 600 bin TL'lik tazminat ve boşanma davası açtı.