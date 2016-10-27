Fırtına nedeniyle BUDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, 19.30 ile 21.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle, aynı saatlerdeki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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