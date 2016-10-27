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Fırtına nedeniyle i

Bursa Deniz Otobüslerinin inden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle edildi.

Fırtına nedeniyle BUDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin () inden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, 19.30 ile 21.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle, aynı saatlerdeki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 19:10
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