Firari FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacak" diyerek, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası yurtdışına kaçan FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkartılması gerektiği mesajı verdi. Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda önümüzdeki günlerde farklı adımlar atacaklarını da belirtti.



Hükümet FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkartılması için yeni bir çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde son şekli verilip hayata geçirilecek düzenleme kapsamında yurtdışına kaçan FETÖ'cülere geri dönmeleri için bir süre verilecek. Örneğin, "... Mayıs 2017'ye kadar Türkiye'ye dönüş yapmayanlar" denilecek. Bu süre içinde Türkiye'ye dönüş yapmayan FETÖ'cülerin hepsi vatandaşlıktan atılacak. Dönüş için kaç aylık bir süre verileceği çalışmalar sonrasında netleşecek. Hükümetin, vatandaşlıktan çıkarmaya ilişkin düzenlemeyi kanun hükmünde kararname olarak gündeme getirmeyi planladığı öğrenildi. Düzenleme daha sonra Meclis'ten geçirilip yasalaştırılacak. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra mevcut sistemde olduğu gibi Bakanlar Kurulu'nun kimlerin vatandaşlıktan çıkartıldığına ilişkin listeler Resmi Gazete'de yayınlanacak.



İADELER AÇISINDAN BAKILIYOR

Hükümet, FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkartılmasının Türkiye'nin iade talepleri açısından bir sorun oluşturup oluşturmayacağına da bakıyor. Uluslararası sözleşme ve uygulamalar bu kapsamda mercek altına alındı. AK Partili hukukçular, iadelerin uluslararası hukuka göre yürüdüğünü, vatandaşlıktan çıkarma kararlarının bunu etkilemeyeceğini belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda başlayacak darbe ve FETÖ davalarının akışının etkilenmemesi, hızla sonuçlanması, FETÖ'cülerin davaları provoke edip yeni bir algı operasyonu başlatmalarını önlemek için de bazı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, FETÖ davalarında salonda yer alacak avukatların sayısına dönük sınırlama getirilecek. Böylece bir kişiyi onlarca avukatın savunması, mahkeme salonun dolması ve davanın ilerlemesinin yavaşlamasının önüne geçilecek..