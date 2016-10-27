FETÖ trolünün evinden deste deste dolarlar çıktı

Twitter fenomeni olarak bilinen JeansBiri hesabının FETÖ'cüler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün Elazığ'daki Özel Yavuz Selim Koleji'nde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ahmet Kemal A. Gaziantep'te yakalandı.

HÜKÜMET ALEYHİNDE PROPAGANDA YAPANLARIN HESAPLARINI ONAYLATIYORDU

Yaptığı paylaşımlarla FETÖ'den uzak profil çizen JeansBiri, örgütün Twitter'daki en önemli hesaplarından biriymiş. FETÖ'nün bu hesabı, sosyal medyada hükümet aleyhinde propaganda yapan kişilerin hesaplarını onaylatmak için kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

PKK DESTEKÇİLERİNE YARDIM

Örneğin Twitter üzerinde PKK propagandası yapmasıyla bilinen Amed Dicle hesabının, JeansBiri sayesinde onaylandığı ortaya çıktı.





CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ

2014'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş, Twitter hesabını FETÖ'cüler sayesinde onaylatmış.





HAYKO BAĞDAT

Gazeteci Hayko Bağdat'ın da hesabını Jeans Biri onaylatmış:





LEVENT ÜZÜMCÜ

Gezi Parkı olaylarında en ön saflarda yer alan Levent Üzümcü'nün hesabı, JeansBiri sayesinde onaylatılmış.





BÜLENT KENEŞ

Diğer taraftan FETÖ'cü gazetecilerden Bülent Kenes'in de zamanında JeansBiri ile Twitter üzerinden iletişim halinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.







EVİNDEN ÇIKANLAR

İşte FETÖ'nün provokatörü Jeansbiri'nin evinden çıkanlar

