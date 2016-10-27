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'nün trolü hakkında yakalama kararı

Sosyal medyada, "Aksilahlanma" etiketini açan ve kampanyaya dönüştüren 'cü "" adlı Twitter hesabının sahibi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖnün trolü hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, geçen günlerde '''' adlı Twitter hesabından "Aksilahlanma'' etiketi açılması ve kampanya başlatılmasına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

FETÖ OKULUNDA ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, söz konusu hesabın sahibinin, Elazığ'da, bünyesinde bulunan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Özel Yavuz Selim Koleji'nde çalışan öğretmen Ahmet Kemal A. olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine adrese giden güvenlik güçleri, öğretmen Ahmet Kemal A'ya ulaşamadı.

Şüpheli öğretmenin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Elazığ'dan ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli öğretmen Ahmet Kemal A. hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

CUMHURİYET DE YALANA ORTAK OLMUŞTU
FETÖ'cü trolün sosyal medyadan başlattığı "Aksilahlanma'' etiketini Cumhuriyet gazetesi de manşetine çekerek provokasyona ortak olmuştu.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 13:32
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