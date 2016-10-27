Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından açılan, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması devam ediyor.

GAYBUBET TALİMATI

Yapılan çalışmalarda, örgütün Bartın emniyet yapılanmasındaki "il emniyet imamlarına", kriptolu haberleşme programı "ByLock" üzerinden "gaybubet" talimatı verdiği ve delilleri yok ederek kaçmalarını istediği tespit edildi.

Örgütün ayrıca, üyelerine muhtemel gözaltına alınma durumunda sessiz kalmaları, suçlamaları reddetmeleri yönünde talimat verildiği belirlendi.

Geçen cumartesi düzenlenen operasyonlarda Bartın'da FETÖ/PDY'nin kentteki "emniyet yapılanması, emniyet müdürleri ve komiserlerden sorumlu imam" oldukları iddiasıyla 3 kişi tutuklanmıştı. Öğretmen A.E'nin örgütün kentteki emniyet yapılanmasından, akademisyen İbrahim Ç'nin emniyet müdürlerinden, avukat Fatih A'nın da komiserlerden "sorumlu imam" olduğu tespit edilmişti.

İbrahim Ç'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda kitap ve çeşitli dokümanlar bulunurken, "himmet" adı altında toplanan 20 bin dolar ve 20 bin Türk Lirası'na el konulmuş, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından şüphelinin, yurt dışına kaçmak için himmet paralarını kullanacağı belirlenmişti.