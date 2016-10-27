  1. Göklere uzanmak

Erdoğan ve Obama'dan kritik görüşme

ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede DEAŞ'la mücadele hususunda ileriki aşamaların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan ve Obamadan kritik görüşme

ile , telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, bölgenin DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, Musul'daki operasyonun hassasiyetle yürütülmesinin önemine dikkati çekti. Obama ise Türkiye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona uygun seviyede ve biçimde katılımı konusunda Türkiye ile Irak arasında devam eden diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Etiketler: ,
  • 27 Ekim 2016, Perşembe 02:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar