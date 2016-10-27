Erdoğan ve Obama'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, bölgenin DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, Musul'daki operasyonun hassasiyetle yürütülmesinin önemine dikkati çekti. Obama ise Türkiye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona uygun seviyede ve biçimde katılımı konusunda Türkiye ile Irak arasında devam eden diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.