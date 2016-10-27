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Erdoğan, milyonların beklediği kanunu onayladı

, vergi dilimi nedeniyle ücretleri bin 300 liranın altına düşen asgari ücretlilere vergi desteğini öngören "Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Erdoğan, milyonların beklediği kanunu onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 6753 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kanun, vergi diliminden dolayı ekim, kasım ve aralık aylarında ücretleri bin 300 liranın altına düşen bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere vergi desteğini içeriyor.

Kanuna göre, bu üç ayda da ücretlerin bin 300 liranın altına düşen kısmı asgari geçim indirimine ilave edilecek.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 18:28
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