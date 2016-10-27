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Emniyet’te köklü değişiklik

Emniyet’te köklü değişiklik
Selami Altınok'un görevine getirilmesiyle emniyette yeniden yapılanma dönemine girildi. 24 Daire Başkanı merkeze alınırken, 31 Daire Başkanı'nın ilk ataması yapıldı. 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 24 İl Emniyet Müdürü ile 2 Daire Başkanı'nın yeri değiştirildi. 37 İl Emniyet Müdürü'nün ise ilk ataması gerçekleştirildi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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