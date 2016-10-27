Dünya onu konuştu

Manisa'da 3.5 yaşındaki Irmak Kupal'a tecavüz edip öldüren Himmet Aktürk dünyanın da kanını dondurdu. İngiltere'nin en yüksektirajlı gazetelerinden The Sun,Independent ve Mirror; 'Canlıyayında şok itiraf!' başlıklarıylahabere yer verdi. Ayrıca MügeAnlı ile Tatlı Sert programının, soruşturma konusunda uzmanlaştığının altı çizildi. İngiltere'nin yanı sıra Amerika, Fransa, Yeni Zelanda, Hindistan dahil birçok Avrupa ve dünya basınında da habere yer verildi. Öte yandan 'HimmetAktürk Beraat Edilsin' ismiyleaçılan iğrenç Facebook sayfası için de suç duyurusunda bulunuldu.
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