  1. ‘Lider’ ya da ‘diktatör’...
  2. Kurtlu Elma!

Dünya onu konuştu

Dünya onu konuştu
Manisa'da 3.5 yaşındaki Irmak Kupal'a tecavüz edip öldüren dünyanın da kanını dondurdu. İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Independent ve Mirror; 'Canlı yayında şok itiraf!' başlıklarıyla habere yer verdi. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, soruşturma konusunda uzmanlaştığının altı çizildi. İngiltere'nin yanı sıra Amerika, Fransa, Yeni Zelanda, Hindistan dahil birçok Avrupa ve dünya basınında da habere yer verildi. Öte yandan 'Himmet Aktürk Beraat Edilsin' ismiyle açılan iğrenç Facebook sayfası için de suç duyurusunda bulunuldu.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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