Doğan medyası bu alçaklığı da yaptı!

Kanal D'nin yeni dizisi "Vatanım Sensin" bu akşam başlıyor. Bu yüzden Hürriyet gazetesinde karakterler tanıtıldı.

"BÜYÜK YUNAN KOMUTANI" DEDİLER

Burada büyük bir skandala imza atıldı. Askerleriyle birlikte İzmir'de denize dökülen "Vasili" karakteri "Büyük Yunan komutanı" olarak gösterildi.









VATAN HAİNİ OLACAKTI, VATANIM SENSİN DİYE DEĞİŞTİ

Yaz sezonu başında adının Vatan Haini olacağı açıklanan Halit Ergenç'in dizisi merak konusu olmuş herkes başlayacağı zamanı ve konusunu sıklıkla aramıştı. Ancak yaz sonuna doğru Vatanım Sensin değiştirilmişti.