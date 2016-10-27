Doğan medyası bu alçaklığı da yaptı!

Kanal D'nin yeni dizisi "Vatanım Sensin" bu akşam başlıyor. Bu yüzden Hürriyet gazetesinde karakterler tanıtıldı.
"BÜYÜK YUNAN KOMUTANI" DEDİLER
Burada büyük bir skandala imza atıldı. Askerleriyle birlikte İzmir'de denize dökülen "Vasili" karakteri "Büyük Yunan komutanı" olarak gösterildi.
VATAN HAİNİ OLACAKTI, VATANIM SENSİN DİYE DEĞİŞTİ
Yaz sezonu başında adının Vatan Haini olacağı açıklanan Halit Ergenç'in dizisi merak konusu olmuş herkes başlayacağı zamanı ve konusunu sıklıkla aramıştı. Ancak yaz sonuna doğru Vatanım Sensin değiştirilmişti.
kalan karakter 1000
17 türk adasına yunan bayragınıda dogan medyası astırdı fetoyada ne isterse verdi
zaten doğan medyası bu ülkenin yararına ne iş yapmıştır ki bunu doğru yapsın.herşey beklenir.....
Bu serefsizler buyuk yunana gitsin ozaman daha ne duruyorlar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.