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Doğan medyası bu alçaklığı da yaptı!

Doğan medyasından 'nin yeni dizisi ’in tanıtımında skandal ifadelere yer verildi.

Doğan medyası bu alçaklığı da yaptı!

'nin yeni dizisi "" bu akşam başlıyor. Bu yüzden Hürriyet gazetesinde karakterler tanıtıldı.

"BÜYÜK YUNAN KOMUTANI" DEDİLER
Burada büyük bir skandala imza atıldı. Askerleriyle birlikte İzmir'de denize dökülen "Vasili" karakteri "Büyük Yunan komutanı" olarak gösterildi.



VATAN HAİNİ OLACAKTI, VATANIM SENSİN DİYE DEĞİŞTİ
Yaz sezonu başında adının Vatan Haini olacağı açıklanan Halit Ergenç'in dizisi merak konusu olmuş herkes başlayacağı zamanı ve konusunu sıklıkla aramıştı. Ancak yaz sonuna doğru Vatanım Sensin değiştirilmişti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 12:07
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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veli sarı veli sarı

17 türk adasına yunan bayragınıda dogan medyası astırdı fetoyada ne isterse verdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 14:20
alperen alperen

zaten doğan medyası bu ülkenin yararına ne iş yapmıştır ki bunu doğru yapsın.herşey beklenir.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 13:53
ay ve yildiz ay ve yildiz

Bu serefsizler buyuk yunana gitsin ozaman daha ne duruyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.10.2016 12:41
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