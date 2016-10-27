Doğalgaz boru hattında patlama

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Doğubeyazıt'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yenik mevkinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler 50 metreye yükseldi.
ALEVLER AĞRI VE IĞDIR'DAN GÖRÜLDÜ
Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın Iğdır ve Ağrı'dan da görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı. Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattadaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının sabotaj sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Geçtiğimiz yıllarda da bölgede aynı patlamalar yaşanmış ve PKK terör örgütü tarafından yapıldığı belirlenmişti.
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