Diyarbakır'da hain saldırı: 2 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani İlçesi yakınlarında bugün el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



PKK'lı teröristler, Lice ile Hani ilçesi arasında arazi arama-tarama operasyonunu sürdüren güvenlik güçlerinin bulunduğu Aşağı Tural Köyü yakınlarında, araziye daha önce döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Bugün saat 11.15'de meydana gelen şiddetli patlamada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle alınarak Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon yoğunlaştırıldı.