Diyarbakır'ın Hani İlçesi yakınlarında bugün el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
PKK'lı teröristler, Lice ile Hani ilçesi arasında arazi arama-tarama operasyonunu sürdüren güvenlik güçlerinin bulunduğu Aşağı Tural Köyü yakınlarında, araziye daha önce döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Bugün saat 11.15'de meydana gelen şiddetli patlamada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle alınarak Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon yoğunlaştırıldı.
Diyarbakır'da hain saldırı: 2 asker şehit oldu
Diyarbakır'ın Hani İlçesi yakınlarında bugün el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Diyarbakır'ın Hani İlçesi yakınlarında bugün el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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Allah belanızı versin.Kalleş hainler.Şehitlerimize rahmetler olsun.
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