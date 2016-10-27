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Diyarbakır'da hain saldırı: 2 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani İlçesi yakınlarında bugün el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Diyarbakırda hain saldırı: 2 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani İlçesi yakınlarında bugün el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

PKK'lı teröristler, Lice ile Hani ilçesi arasında arazi arama-tarama operasyonunu sürdüren güvenlik güçlerinin bulunduğu Aşağı Tural Köyü yakınlarında, araziye daha önce döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Bugün saat 11.15'de meydana gelen şiddetli patlamada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle alınarak Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon yoğunlaştırıldı.
  • 27 Ekim 2016, Perşembe 15:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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osman osman

Allah belanızı versin.Kalleş hainler.Şehitlerimize rahmetler olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.10.2016 15:47
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