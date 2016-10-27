Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın gözaltına alınması bahanesiyle belediye binasına "Halkın İradesine Saygı Duyulsun, Başkanlarımız Serbest Bırakılsın" yazılı pankart asıldı.
Pankart, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar doğrultusunda güvenlik güçlerince indirilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ise Pirinççioğlu, Akyüz ve Nezan gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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