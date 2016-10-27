Darbe mesajı 11 Ocak’ta

FETÖ militanlarının haberleşme kanalı ByLock yazışmalarında 15 Temmuz’un ilk talimatının 11 Ocak’ta verildiği ortaya çıktı. Bu tarihten itibaren üst düzey örgüt yöneticilerinin “15 Temmuz’da zulüm bitecek” mesajları attığı görüldü.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan ByLock ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Örgüt içi milyonlarca yazışmayı tek tek çözmeye başlayan uzmanlar, FETÖ'nün darbe tarihini de ilk kez buradan üyelerine duyurduğunu ortaya çıkardı. 15 Temmuz darbe girişiminin tarihi ilk kez ByLock yazışmalarında 11 Ocak 2016'da duyurulduğu belirlendi.
TÜM ÖRGÜT ÜYELERİNE GÖNDERİLDİ
Bu tarihten itibaren örgütün üst yöneticileri, üyelerine "15 Temmuz'da bu zulüm bitecek inşallah", "Temmuz, Ağustos gibi inşallah" şeklinde yüzlerce mesajın paylaşıldığı tespit edildi. FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt içi talimatlarına yer verilen vaazlarının kripto program üzerinden örgüt üyelerine iletildiği belirlendi. Uzmanların, örgüte yönelik sürdürülen operasyonlara karşı örgüt üst yöneticilerinin alt kadroları motivasyonunu artırmak için, "Temmuz'u bekleyin", "Temmuz-Ağustos gibi dertler bitecek","Temmuz sonu" gibi ifadelerin sık yer aldığı belirlendi.
MAAŞLARHİMMETOLDU Bylock mesajlaşmaları örgütün en çok himmet toplama, para transferleri ve FETÖ ile ilgili paylaşımları içeriyor. Örneğin, "Bu hafta şu vaaz dinlenecek" şeklinde mesajlar sık sık yer alıyor. KPSSsınav sorularının çalınması vedevletin çeşitli kademelerineyerleşen FETÖ mensuplarınınmaaşlarının yüzde10'luk kısmının örgütün'abilerine' teslim ettiklerineilişkin bilgiler de ByLockmesajlaşmalarıyla kesinleşti. Milyonlarca mesajdan oluşan ByLock mesajları, yargı sürecinde delil niteliği taşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.