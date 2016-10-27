  1. Başika’nın kahramanları
  2. İbo Osman’a baskın

Darbe mesajı 11 Ocak’ta

militanlarının haberleşme kanalı yazışmalarında ’un ilk talimatının 11 Ocak’ta verildiği ortaya çıktı. Bu tarihten itibaren üst düzey örgüt yöneticilerinin “15 Temmuz’da zulüm bitecek” mesajları attığı görüldü.

Darbe mesajı 11 Ocak’ta
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından deşifre olan ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Örgüt içi milyonlarca yazışmayı tek tek çözmeye başlayan uzmanlar, 'nün darbe tarihini de ilk kez buradan üyelerine duyurduğunu ortaya çıkardı. 15 Temmuz darbe girişiminin tarihi ilk kez ByLock yazışmalarında 11 Ocak 2016'da duyurulduğu belirlendi.

TÜM ÖRGÜT ÜYELERİNE GÖNDERİLDİ
Bu tarihten itibaren örgütün üst yöneticileri, üyelerine "15 Temmuz'da bu zulüm bitecek inşallah", "Temmuz, Ağustos gibi inşallah" şeklinde yüzlerce mesajın paylaşıldığı tespit edildi. FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt içi talimatlarına yer verilen vaazlarının kripto program üzerinden örgüt üyelerine iletildiği belirlendi. Uzmanların, örgüte yönelik sürdürülen operasyonlara karşı örgüt üst yöneticilerinin alt kadroları motivasyonunu artırmak için, "Temmuz'u bekleyin", "Temmuz- Ağustos gibi dertler bitecek", "Temmuz sonu" gibi ifadelerin sık yer aldığı belirlendi.

MAAŞLAR HİMMET OLDU
Bylock mesajlaşmaları örgütün en çok himmet toplama, para transferleri ve FETÖ ile ilgili paylaşımları içeriyor. Örneğin, "Bu hafta şu vaaz dinlenecek" şeklinde mesajlar sık sık yer alıyor. KPSS sınav sorularının çalınması ve devletin çeşitli kademelerine yerleşen FETÖ mensuplarının maaşlarının yüzde 10'luk kısmının örgütün 'abilerine' teslim ettiklerine ilişkin bilgiler de ByLock mesajlaşmalarıyla kesinleşti. Milyonlarca mesajdan oluşan ByLock mesajları, yargı sürecinde delil niteliği taşıyor.

Safure CANTÜRK
Etiketler: , ,
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar