Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesince Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenen, "15 Temmuz Darbe Girişimi: Sivil Toplum Dayanışması" sempozyumunda, 15 Temmuz gecesi neler olduğunun unutulmaması için, bir araya gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların da o gece neler olduğunu anlamadığını aktaran Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim 12 yaşındaki kızım da ne olduğunu anlayamadı. Sürekli bana soruyordu. Çünkü hayatında ilk kez duymuştu darbe kelimesini. 'Darbe ne demek?' diye sordu. Ona anlatmaya çalıştık darbenin ne demek olduğunu. Dönüp bana dedi ki 'Bunlar bizim askerlerimiz mi?' Çünkü o gece televizyonlarda görüyordu. Ona açıklamak çok zor oldu benim için. Kendi askerimizin, kendi halkımıza bunları yapabilmesi... Dolayısıyla o gece ne olduğunu asla unutmamamız lazım."

"HAYATLARINI BAYRAKLARI VE VATANLARI İÇİN FEDA ETTİLER"

İbrahim Kalın, bu darbeyi yapanların, "Neden insanlar sokağa çıktı" diye sorduklarını, "Bizim halkımız o kadar cesur değildir", "Onlar F16'larla ne yapacaklarını bilemezler", "Elinde silah olan askeri görse halkımız evlerine kaçar" diye konuştuklarını ifade etti.

Bu darbeyi durduranların, ellerinde hiçbir şey olmadığını anlatan Kalın, "Belki de dünyada başka bir ülkede, özgürlük ve demokrasi adına böyle bir tepki oldukça zor görülebilir. Burada aslında Türk sivil toplumunun ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. Belki çok fantastik isimlere sahip olmayabilirler ama önemli olan burada insanların imanlı olması ve sokağa çıkacak cesaretlerinin bulunması. Bazıları hayatlarını bayrakları ve vatanları için feda ettiler." diye konuştu.

"HİÇBİR ŞÜPHEMİZ KALMADI"

O gecenin bir de karanlık bir yönü olduğunu ifade eden Kalın, şunları kaydetti: "Gülen Terörist Örgütü bu darbe girişiminde bulundu. Kendileri açığa çıktı böylece. "(Bu grup, devlet kurumlarına nasıl sızabilir) ve (Bir askeri darbeyi nasıl gerçekleştirebilir?), bu sorular sorulabilir. Şimdiye kadar bu darbe girişiminde yakalananların ifadelerinden gördüğümüz kadarıyla, kendilerinin bu darbe girişiminin arkasında olduğuna dair hiçbir şüphemiz kalmadı."

"GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMÜŞ OLDUK"

Kalın, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde "Türkiye'de bir diktatör var ve bu diktatöre karşı askeri darbeyle ancak bu diktatörden kurtulunabilir" imajı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Benzerinin Mısır'da Muhammed Mursi'ye karşı yapıldığını kaydeden Kalın, "Sürekli olarak bunun üzerinde durdular. O geceki darbe girişiminin sanki halk tarafında bir karşılığı olduğunu göstermeye çalıştılar. Böyle bir gece yaşadığımız için oldukça üzgünüz tabii keşke yaşanmasaydı ama bir taraftan da o gece sayesinde onların gerçek yüzünü görmüş olduk." dedi.

Bugün, 15 Temmuz'dan daha güçlü bir Türkiye'nin var olduğunu vurgulayan Kalın, şöyle devam etti: "Ekonomi daha güçlü, ülke daha güçlü ve daha birleşmiş bir politika var. Böyle bir hadise başka bir ülkede olsaydı, devlet kurumları birbirine düşer, toplum kutuplaşır ve birbirine düşerdi ama bu hain darbe girişiminin ardından yeni bir köprünün açılışı yapıldı. Ondan sonra Türkiye hala ekonomik olarak girişmelerine devam ediyor ve yakında boğazın altından geçen yeni bir geçit hizmete açılacak. Geçenlerde Dünya Enerji Forumu'nu topladık ve dünyadaki enerjiyle ilgili önemli insanlar ağırladık ve enerji politikalarının geleceği hakkında tartışmalar yaptık. Bizim dış ve iç politikamızda artık Türkiye'nin çok daha güçlü bir ülke olduğunu rahatça söyleyebilirim. Bu da halkımızın cesaretiyle, onların kahramanca duruşlarıyla çok yakından ilişkili bir neticedir."

Kalın, bir daha 15 Temmuz benzeri bir olayın yaşanmaması için şehitlerin her zaman hatırlanması, onların hikayelerinin çocuklara aktarılması gerektiğini kaydetti.